На це боляче дивитися: фотокор "Телеграфу" побував на місці прильоту КАБа в Харкові (репортаж)

Аварійно-рятувальні роботи завершилися 23 червня

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці російського терористичного удару у Харкові, що стався 22 червня. Нагадаємо, росіяни скинули КАБ на житловий будинок.

Вибухи у Харкові пролунали близько 15:10. Ворог влучив у житловий будинок КАБом. Внаслідок влучання авіабомби загинули двоє людей. 53 особи отримали поранення, серед яких троє дітей.

Станом на 06:30, 23 червня, аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби були завершені.

На місці події працювали 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки. Завали розбирали майже добу, без перепочинку.

На ці світлини боляче дивитися. Проліт житлового будинку зруйновано вщент. Десятки людей залишилися без даху над головою, в одну мить втратили все.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував ексклюзивний фоторепортаж з місця прильоту по "Епіцентру" у Харкові.