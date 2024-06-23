На це боляче дивитися: фотокор "Телеграфу" побував на місці прильоту КАБа в Харкові (репортаж)
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Аварійно-рятувальні роботи завершилися 23 червня
Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці російського терористичного удару у Харкові, що стався 22 червня. Нагадаємо, росіяни скинули КАБ на житловий будинок.
Вибухи у Харкові пролунали близько 15:10. Ворог влучив у житловий будинок КАБом. Внаслідок влучання авіабомби загинули двоє людей. 53 особи отримали поранення, серед яких троє дітей.
Станом на 06:30, 23 червня, аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби були завершені.
На місці події працювали 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки. Завали розбирали майже добу, без перепочинку.
На ці світлини боляче дивитися. Проліт житлового будинку зруйновано вщент. Десятки людей залишилися без даху над головою, в одну мить втратили все.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував ексклюзивний фоторепортаж з місця прильоту по "Епіцентру" у Харкові.