Український воїн із ампутованою рукою знищує росіян із FPV-дрону: фоторепортаж "Телеграфа" з передової

Український воїн каже, що має намір повернутися додому лише з перемогою

Українським операторам FPV-дронів ніщо не заважає знищувати ворога. Деякі з них працюють за кілька кілометрів від позицій ворога навіть з ампутованими кінцівками. Один із них Віталій Іващук із роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Тайстра" 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс".

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на позиціях бригади та на власні очі побачив, як українські воїни атакують росіян. Підрахунок знищених окупантів оператори БПЛА не ведуть, але кажуть, що робота просувається з кожним днем.

Віталій Іващук на початку повномасштабного вторгнення повернувся до України з іншої країни. Він пішов захищати Україну, але згодом у 2022 році отримав бойове поранення. Йому довелося ампутувати кисть лівої руки, після чого воїн довго проходив реабілітацію. Попри це Віталій повернувся на фронт, а не списався. Він каже, що навіть такої думки не виникало.

"Коли я повертався з-за кордону на початку повномасштабного вторгнення, я ставив собі певну мету — додому не повертатися без перемоги", — сказав Віталій Іващук.

Протез не завадив Віталію стати оператором FPV-дрону. І хоча лівою рукою він повноцінно не може керувати джойстиком, вже пристосувався до своїх нових можливостей. Він може не тільки повноцінно виконувати поставлене завдання, але й самостійно заряджати дрон, але іноді не обходиться без допомоги побратимів.

"Людина дуже адаптивне створення. Якщо чогось хоче, якщо є бажання, то завжди може навчитися", — каже воїн.

Зустріч із бійцем РУБпАК "Тайстра" проходила за 30 км від лінії фронту. А бойові завдання Віталій та його побратими-оператори дронів виконують на відстані 2–3 км від супротивника.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ворог атакує Білопілля у Сумській області. Ян Доброносов показав, як живуть люди під обстрілами лише за 7 км від кордону з Росією.