До ворога по балістиці 10 км: як живе під щоденним обстрілом Білопілля на Сумщині (репортаж)

Ворог б’є по житлових будинках, змушуючи українців тікати з власного дому

Армія РФ регулярно атакує Сумську область, через що в регіоні оголосили масову евакуацію. 25 березня ворог завдав ударів по Білопіллі, внаслідок чого постраждали не лише житлові будинки, а й школа та Центр дитячої та юнацької творчості.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у Білопіллі, де поспілкувався з місцевими жителями про атаки окупантів. Мер міста Юрій Зарко розповів, як живе Білопілля в таких умовах.

Сумська область розташована на кордоні з Росією, через що регулярно піддається атакам ворога. Через це місцеві жителі змушені постійно ховатися в укриттях чи підвалах. Під час атаки на Білопілля 25 березня у місті було зруйновано школу, яку ворог прийняв за чергову "базу НАТО". На кадрах видно, що від 2-поверхової будівлі практично нічого не залишилося: стіни зруйновані, перекриття між поверхами впали, повилітали вікна.

Центр дитячої та юнацької творчості постраждав трохи менше: на фасаді сліди від уламків, вікна забиті фанерою, а на даху сліди кіптяви, а перед будівлею вирва від вибуху. Жителі показують, на що Росія перетворила їхні будинки — деяким дивом удалося вижити.

"Бачите дерев'яшки? Вони впали. А ось моє ліжко. Якби я лягла спати раніше, ці б дерева на ліжку мене просто б убили. Зазвичай я лягаю о 21:45, а тут вирішила до кінця послухати (YouTube — ред.). Якби я лягла спати вчасно, то загинула б", — каже пенсіонерка.

Мер Білопілля Юрій Зарко розповів кореспондентові "Телеграфа", що ворог почав частіше обстрілювати Сумську область, зокрема Білопілля. Росіяни використовують артилерію, "Шахеди", ФАБи нового зразка ФАБ-КМПК (керована модифікація плануюча коригована). Через те, що відстань по балістиці від Білопілля до кордону РФ становить 10 км, снаряди долітають іноді навіть швидше, ніж оголошують тривогу.

"Через прильоти є загиблі, поранені та пошкодження. Зараз люди стали більше прислухатися до тривоги. Три останні рази приліт був через 2 хвилини після оголошення небезпеки", — розповів Юрій Зарко.

Місцеві жителі організували штаб, до якого приносять речі для тих, хто має потребу, чиї будинки розбомбили російські солдати. Також постраждалим пропонують житло та не забувають про домашніх тварин.

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