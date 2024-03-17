За добу 40 тривог: на Сумщині оголосили масову евакуацію

У прикордонній зоні жодного дня спокою

На початку березня обов’язкову евакуацію оголосили у кількох громадах Харківської області, а тепер таке саме рішення ухвалили й на Сумщині. Все через тотальні російські обстріли, лише за останню добу в регіоні було 40 повітряних тривог.

Ворожа армія щодня обстрілює населені пункти Сумської області, використовуючи ракети, авіабомби, артилерійські снаряди та міни. Лише за останню добу у регіоні пролунало 40 повітряних тривог та чули сотні вибухів, про що голова Сумської ОВ Володимир Артюх розповів в етері телемарафону.

У Сумській області оголошено масову евакуацію

Влада регіону вирішила примусово евакуювати сім’ї з дітьми у трьох громадах. Їм також допомогли знайти тимчасове місце проживання.

"Щодо Великописарівської громади. Це питання розглядалося на засіданні Ради оборони області, і ще дві громади у Шосткінському районі, де також є загроза для дітей… Нам уже запропонували колеги з інших областей, де можна розмістити дітей із сім’ями. Цей процес триває", — сказав Артюх.

Примусова евакуація розпочалася на Сумщині з неділі, 17 березня. Лише із Великої Писарівки за день вивезли 256 осіб, у тому числі 26 дітей. В евакуації допомагали рятувальники.

Обстріли Сумщини

Останнім часом удари по регіону суттєво почастішали. Причому ворог використовує різне озброєння для обстрілів інфраструктури та житлових будинків на Сумщині:

ракети;

дрони-камікадзе;

керовані та фугасні авіабомби;

міни;

артилерійські снаряди

За даними на ранок 17 березня російська армія вночі обстріляла прикордонні райони 19 разів. По населених пунктах били з мінометів, РСЗВ, артилерійських установок. Також було скинуто керовані та фугасні авіабомби у Великописарівській громаді. Там уночі пролунало 70 вибухів.

Ворог потужно вдарив по Великій Писарівці 16 березня. Авіабомба впала у центрі селища, знищивши його. Тоді ж голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова закликала громадян евакуюватись у безпечніші місця.

Населений пункт щодня страждає від ворожих обстрілів

Але із деяких населених пунктів виїхати буде складно. 13 березня ворог знищив міст через річку Ворскла, через який могли евакуюватись жителі села Лугівка на Сумщині.

Зазначимо, що росіяни б’ють не лише по невеликих населених пунктах, а й по обласному центру. У ніч на середу "шахед" влетів у багатоквартирний будинок. Під час розбору завалів було врятовано 10 людей. Через нічний удар загинули троє людей. 14 місцевих жителів мали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 14 березня Росія знову обстріляла Суми. Вибухи чули й у інших містах.