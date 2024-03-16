На найбільшому кладовищі Одеси більшає могил після російського обстрілу: репортаж "Телеграфу"

Цвинтар всіяний українськими прапорами, якими позначають могили загиблих бійців

Після найпотужнішого російського обстрілу Одеси 15 березня, у результаті якого загинула 21 людина, цвинтар на околиці міста збільшується. Видно як на ньому копають декілька свіжих могил.

На кадрах, які зафільмував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, Західне кладовище. На ньому вже чимало місць вічного спочинку українських бійців.

Над могилами майорять українські прапори, на синьо-жовтих вінках — останні прощальні слова рідних та близьких. Незабаром вінків та хрестів стане ще більше, адже лише за пʼятницю 15 березня росіяни вбили 21 людину, серед яких фельдшер швидкою допомоги та двоє рятувальників ДСНС.

Свіжі могили

Копають свіжі могили

Кладовище з висоти

На цвинтарі більшає свіжих могил

Зазначимо, що Західне кладовище — найбільший цвинтар Одеси, площа якого складає понад 200 гектарів.

Вінок на одній з могил

Чоловік, який комає могили, переводить дух

Додамо, що постраждало від російського обстрілу 75 осіб. Нагадаємо, що удар росіян прийшовся по курортному району та приватним будинкам Одеси. Після перших вибухів на місце влучання прибули рятувальники та медики. Коли вони надавали допомогу постраждалим, росіяни завдали повторного удару.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає місце російської атаки в Одесі на наступний день після обстрілу — 16 березня.