Його фото бачила вся Україна: стало відомо ім'я рятувальника з місця ракетного удару по Одесі

У рятувальника є донечка, їй 9 років

Світлина одного з поранених рятувальників ДСНС, який постраждав внаслідок ракетного удару Росії по Одесі, облетіла мережу. Його ім'я — Олександр Донцов. Він прибув на місце події, щоб разом з іншими ліквідовувати наслідки терористичного удару РФ, коли ворог повторно завдав ракетного удару. Один з надзвичайників загинув, восьмеро були поранені.

Ім'я рятувальника оприлюднила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук у своєму Telegram. Вона написала, що Донцов був одним з тих, хто отримав поранення, але вижив.

"Він один з багатьох українських рятувальників ДСНС, які роблять свою роботу. Щоденно. Попри все. А ще у нього є донька Анастасія, 9 років", — написала Верещук.

Олександр Донцов, пожежник-рятувальник

Станом на 19:00 на місці ракетних ударів у Одесі досі тривають рятувальні роботи. Фахівці надають допомогу всім постраждалим після терористичного удару Росії. Продовжується пошук людей під завалами. Залучені всі необхідні служби.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що 16 березня у місті та області буде оголошено жалобу за загиблими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про російський удар "шахедами" по Харкову. Тоді вогонь охопив 14 приватних житлових будинків, загинуло семеро людей, серед них діти.