Его фото видела вся Украина: стало известно имя спасателя с места ракетного удара по Одессе

У спасателя есть дочь, ей 9 лет

Фотография одного из раненых спасателей ГСЧС, пострадавшего в результате ракетного удара России по Одессе, облетела сеть. Его имя – Александр Донцов. Он прибыл на место происшествия, чтобы вместе с другими ликвидировать последствия террористического удара РФ, когда враг повторно нанес ракетный удар. Один из чрезвычайников погиб, восемь были ранены.

Имя спасателя обнародовала вице-премьер-министр Ирина Верещук в своем Telegram. Она написала, что Донцов был одним из тех, кто получил ранения, но выжил.

"Он один из многих украинских спасателей ГСЧС, которые делают свою работу. Ежедневно. Несмотря на все. А еще у него есть дочь Анастасия, 9 лет", — написала Верещук.

Александр Донцов, пожарный-спасатель

По состоянию на 19:00 на месте ракетных ударов в Одессе продолжается спасательные работы. Специалисты оказывают помощь всем пострадавшим после террористического удара России. Продолжается поиск людей под завалами. Вовлечены все необходимые службы.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что 16 марта в городе и области будет объявлен траур по погибшим.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о российском ударе "шахедами" по Харькову. Тогда огонь охватил 14 частных жилых домов, погибли семь человек, среди них дети.