В Одессе после тревоги прогремела череда взрывов: что известно

По предварительным данным, после взрыва вспыхнул пожар

В Одессе во время воздушной тревоги, после 11 часов 15 марта прогремели взрывы. По предварительным данным, могла пострадать гражданская инфраструктура, однако официальных подтверждений этой информации на момент публикации нет.

Об этом сообщает "Думская". Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей находиться в укрытиях.

"Одесса и район, будьте в укрытиях!", — написал он в своем Telegram-канале.

Воздушные силы Украины в 11:04 предупредили о ракете на Одессу. Мониторинги писали об угрозе применения баллистического вооружения с территории Крыма.

Как пишет Telegram-канал "Николаевский Ванек", предварительно, есть повреждения и пожар гражданской инфраструктуры. Мог пострадать жилой дом.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока. Угроза баллистики для южных областей. Тревогу не игнорируем!", — призвали в Воздушных силах в 11:17.

Как сообщал "Телеграф", россияне атаковали Одессу 6 марта, когда там с визитом находились премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский. Российская ракета упала в 300-400 метрах от них, прогремел взрыв.