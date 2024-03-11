Оккупанты ночью "крыли" Одессу дронами: было много взрывов, без прилетов не обошлось

По предварительным данным, люди не пострадали

В ночь на понедельник, 11 марта, россияне совершили массированную атаку дронами по Одесчине. Удар враг осуществил во вторую половину ночи, громко было и в Одессе.

"Боевая работа длилась полтора часа. Подразделения противовоздушной обороны отражали обильные волны "шахедов", которые заходили из акватории Черного моря и сложными маневрами между жилыми и промышленными кварталами усложняли работу ПВО. 10 баражирующих беспилотных аппаратов типа "Shahed-131/136" сбиты в небе Одесчины", — сообщили в Силах обороны юга.

К сожалению, есть и попадания. В Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания, возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Ударной волной выбито остекление частных домов вокруг, обломками повреждены хозяйственные постройки. По предварительным данным, люди не пострадали.

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что минувшей ночью россияне пытались нанести максимально мощный удар по Одесской области. Дроны пытались прокладывать себе маршруты по промышленным кварталам, многие маневры совершались среди жилой застройки.

Как сообщал "Телеграф", минобороны Российской Федерации заявило, что в ночь на понедельник, 11 марта территорию РФ атаковали беспилотники. Под ударом было две области.