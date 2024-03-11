Новая угроза: в ISW предупреждают о желании россиян производить новые КАБы

Террористы могут запускать эти бомбы не только с самолетов, но и из РСЗО

Российские террористы постараются запустить серийное производство серийное производство усовершенствованных управляемых авиабомб, чтобы использовать их по всей линии фронта в Украине. Террористы уже опробовали эти бомбы во время атак на мирные города и результаты, похоже, их устроили.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 10 марта. По данным ВСУ, террористы использовали для недавних атак универсальные межвидовые планерные боеприпасы УМПБ Д-30СН – управляемую версию еще советских авиабомб ФАБ-250.

Террористы, судя по всему, адаптировали эти снаряды не только под самолеты, но и под использование в качестве боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), таких, как "Торнадо-С" и "Смерч". Таким образом, это делает УМПБ аналогом американских ракет для РСЗО M142 HIMARS.

Аналитики предполагают, что после таких испытаний террористы попытаются развернуть серийное производство таких бомб, чтобы ими располагали не только авиация, но и реактивная артиллерия. Это чревато новыми вызовами для ВСУ, которым придется реагировать на новую угрозу.

Как писал "Телеграф", во время российской террористической атаки по Украине в ночь на 10 марта серьезно пострадал Мирноград (Донецкая область). В городе катастрофические разрушения. Террористы ударили по нему новой версией КАБов.

Между тем, ВСУ получили на вооружение французские авиабомбы AASM Hammer ("Молот") и уже успешно применили ее под Авдеевкой, тем самым лишив РФ монополии на нанесение авиаударов КАБами.