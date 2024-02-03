Россияне придумали, как увеличить дальность советских авиабомб в 7 раз: уже протестировали на Купянске

Бомба может пролететь около 70 километров

Россияне нашли способ адаптировать старые советские фугасные авиабомбы под реалии современных условий войны и превратила их в "небольшие самолеты".

Как сообщает BILD со ссылкой на собственного аналитика Юлиана Рёпке, речь идет о 500-килограммовых бомбах ФАБ-500, которые были разработаны еще в 1950-х годах.

Изначально это оружие создавалось для поражения целей на расстоянии до 10 километров в зависимости от того, на какой высоте и под каким углом они были сброшены. Однако сейчас самолетам подлетать на такое расстояние весьма проблематично, а потому к ним прицепили крылья и руль направления.

Тем самым свободнопадающие бомбы превратились в планирующие беспилотники с дальностью поражения до 70 километров. Основным носителем выступает самолет Су-34.

ФАБ-500 с модулем увеличения дальности

Модернизированные ФАБ-500 выглядят как самолет

Отмечается, что такое оружие было использовано для обстрела Купянска утром 3 февраля. Согласно сообщению главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, одна из таких бомб упала возле жилого дома, из-за чего там образовалась огромная воронка. В результате удара была повреждена гражданская инфраструктура, но обошлось без пострадавших.

Купянск после обстрела

Стоит отметить, что россияне давно уже пытаются увеличить дальность своих авиабомб и для этого идут на разные ухищрения. Например, одним из таких методов является модуль УПМК, которых на позиции ВСУ были сброшены сотни штук.

Это является попыткой ответить на американский модуль JDAM, который превращает обычную авиабомбу в высокоточное оружие. К слову, такие уже были использованы Украиной в ходе контрнаступления.