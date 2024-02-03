Украина использует РПГ-22 болгарского производства: что это за оружие

Реактивная граната эффективна против бронетехники

Украинские военные используют против танков не только артиллерию или атаки дронами, но и ручное оборудование. Среди такового — реактивная противотанковая граната РПГ-22.

На модель РПГ-22 болгарского производства на фото 42-й омбр обратили внимание в НИП "Давление". РПГ была разработана еще в 1979 году в Советском союзе. На сайте болгарской компании "Вазовский машиностроительный завод" он известен под названием BULSPIKE-AT. Этот снаряд предназначен для поражения танков, САУ и другой моторизованной и бронетехники, а также живой силы противника, находящейся в бункерах, полевых укрытиях и кирпичных укреплениях.

По сравнению с советским вариантом РПГ-22, BULSPIKE-AT имеет ряд преимуществ. У советской РПГ-22 начальная скорость – 133 м/с, эффективная дальность огня 150-200 м, а максимальная – 250 м. Калибр у обоих одинаков – 72,5 мм.

Характеристики BULSPIKE-AT

Максимальная прицельная дальность – 350 м.

Максимальное расстояние — 500 м,

Бронебойность — 400 мм,

Начальная скорость — 137 м/с,

Дальность стрельбы прямой наводкой – 150 м.

Время развертывания – 8…10 с.

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