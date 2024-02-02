Франция предоставит Украине паром-амфибию: что он может

Машину можно использовать как паром или мост, в зависимости от потребностей

Силы обороны Украины получат не только немецкие вездеходы повышенной проходимости, но и французские паромы EFA. Ожидается, что Украина получит 8 таких машин. Каждый паром предназначен для переправы транспортных средств весом до 70 тонн. Однако он может объединяться с другими машинами и создавать мост.

EFA или Engin de Franchissement de l’Avant, переводимый как передовой аппарат для переправ, — это транспортная машина для переправ через реку, используемую боевыми саперами французской армии. EFA является комбинированным понтонным мостом и транспортным средством-амфибией одновременно. При необходимости несколько EFA можно объединить в линию для создания традиционного понтонного моста.

В паромном варианте EFA может вместить один тяжелый танк или два средних танка на грузовой площади 96 кв м. Он способен осуществить от 10 до 12 сечений за один час на отрезке 100 м и от 8 до 10 сечений на 200 м. машин и 15 минут, чтобы построить 100-метровый мост. Особенностью EFA есть возможность движения вперед и назад без разворота. Операторами таких машин являются Объединенные Арабские Эмираты и Франция.

Характеристики EFA:

Экипаж — 4 человека

Масса — 42,6 т

Длина — 12,60 м

Ширина — 4,05 м

Высота — 4,20 м

Дальность движения — примерно 630 км

Максимальная скорость по дороге – 85 км/ч

Снаряжение на суше, спуск и подготовка к посадке днем и ночью – 6 минут

Для 100-метрового моста (4 EFA), начинающегося с места дороги, требуется задержка 15 минут.

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