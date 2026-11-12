Помощь от Литвы и угроза ракетных обстрелов. Хронология войны — день 1723

12 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре четверг, 12 ноября. Российские войска продолжают давить на фронте и терроризировать мирное население. Мониторы сообщают об угрозе ракетных обстрелов в ближайшие дни. Тем временем президент Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне отказались от прекращения огня.

Как проходит 1723 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Литва передаст Украине энергетическое оборудование, — Зеленский. Президент Украины рассказал о результатах встречи с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Дублине. Стороны обсудили мирные переговоры, поддержку энергетики и вступление Украины в ЕС.

По словам президента, Украина стремится открыть все переговорные кластеры с ЕС до конца 2026 года, чтобы во время председательства Литвы в Совете ЕС в первой половине 2027 года перейти к закрытию переговорных разделов.

С ситуацией в Украине 11 ноября можно ознакомиться в этом материале: Россия отказалась от перемирия и хочет получить Донбасс. Хронология войны — день 1722

О новостях и событиях 10 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Светомаскировка на Киевщине и атака на энергетику Кривого Рога. Хронология войны — день 1721

О происходящем 9 ноября читайте в трансляции: Россия пытается разъединить Украину по Днепру. Хронология войны — день 1720