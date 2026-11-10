После взрыва в Полтаве перебои со светом и водой. Хронология войны – день 1721

10 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре вторник, 10 ноября. Пока россияне продолжают ежедневно атаковать украинские города, в частности, энергетику, в Абу-Даби должны начаться трехсторонние переговоры. Ожидается, что глобальных решений этот раунд не принесет, однако возможны решения новых обменов пленными и наработки механизмов для перемирия.

Как проходит 1721 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 10 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Переяславе из-за удара РФ повреждено здание коммунальной собственности, где проживают люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе, — Киевская ОВА. В результате удара здание частично разрушено. Известно о двух раненых, их уже доставили в больницу.

Все люди, которые на момент происшествия находились в заведении, эвакуированы.

В Полтаве частично исчезли свет и водоснабжение в некоторых микрорайонах, — Суспильне. Заметим, что около 20 минут назад в Полтаве был слышен взрыв. Воздушные силы фиксировали в направлении города реактивный дрон.

На переговорах Украины, США и РФ в Абу-Даби 10-11 ноября сначала обсудят механизмы контроля за прекращением огня и безопасности после завершения боевых действий. Вторую сессию посвятят территориальным вопросам, сообщил Общественному американский высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

По его словам, США в обсуждении контроля над перемирием будет представлять генерал Алексус Гринкевич.

Ситуацией в Украине 9 ноября можно ознакомиться в этом материале: Россия пытается разъединить Украину по Днепру. Хронология войны — день 1720

О новостях и событиях 8 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Атака на Кременчуг и повышенная угроза Киеву. Хронология войны — день 1719

О том, что происходило 7 ноября, читайте в трансляции: В Украине начали вводить светомаскировку. Хронология войны — день 1718