Укр

В Ровно российский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие. Последствия атаки на Украину (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
На местах ударов работают службы, ликвидирующие последствия атаки Новость обновлена 13 ноября 2026, 06:49
На местах ударов работают службы, ликвидирующие последствия атаки. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В Ровно готовят отселение жителей, в Виннице поврежден также детсад

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В ночь на 13 ноября российские дроны атаковали Украину. В Ровно и Виннице ранены люди и поврежденное жилье, а в Шевченковском районе Киева обломки беспилотника вызвали пожар в здании медицинского учреждения.

В Ровно ранены шесть человек, среди них двое детей

"Телеграф" рассказывает о последствиях атаки России на Украину в ночь на 13 ноября. О попадании беспилотника в многоэтажку в Ровно сообщает Ровенская областная государственная администрация. После удара пожар возник в двух квартирах.

Пламя и дым у верхних этажей жилого дома ночью, люди и автомобиль во дворе.
После попадания дрона в двух квартирах многоэтажки возник пожар

"По уточненной информации, ранены шесть человек, из них двое детей. Ремонтные работы в доме, в частности, установка окон, планируем начать уже утром", — сообщил ночью начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

На месте удара работают все службы. Городские власти готовят отселение жителей поврежденного дома.

Кирпичная многоэтажка с выбитыми окнами, разрушенными балконами и дымом над поврежденной крышей
К установке окон в поврежденном доме планируют приступить утром

В Виннице двух женщин госпитализировали

По состоянию на 03:20 мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил о двух раненых женщинах. Их доставили в больницы, где оказывают медицинскую помощь.

"Горел жилой дом. Есть повреждения взрывной волной других частных домов, многоквартирных домов и детсада. На местах работают службы", — написал Моргунов.

В Киеве обломки дрона вызвали пожар в медучреждении

Во время ночной атаки Воздушные силы ВСУ фиксировали над столицей беспилотники, в городе слышались взрывы. Последствия атаки были зафиксированы в Шевченковском районе, проинформированы в КГВА.

"Один человек пострадал, семь спасены и 30 эвакуированы в результате ночного российского удара по медучреждению ", — сообщили в ГСЧС.

Россияне ударили по медучреждению в Киеве 13.11.2026
Россияне ударили по медучреждению. Фото: ГСЧС
Россияне ударили по медучреждению в Киеве 13.11.2026
Разрушения значительные. Фото: ГСЧС
Россияне ударили по медучреждению в Киеве 13.11.2026
Спасатели помогли людям. Фото: ГСЧС

Как сообщал "Телеграф", в течение ночи и утром 12 ноября, в Киеве прогремели взрывы. Предварительно Россия пыталась атаковать "Эпицентр", а также ударила по жилой многоэтажке.

Теги:
#Винница #Ривнэ #Атака #Киевы #Постраждалі