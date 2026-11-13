У Рівному російський дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі. Наслідки атаки на Україну (фото)

У Рівному готують відселення мешканців, у Вінниці пошкоджено також дитсадок

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У ніч на 13 листопада російські дрони атакували Україну. У Рівному та Вінниці поранені люди й пошкоджене житло, а в Шевченківському районі Києва уламки безпілотника спричинили пожежу в будівлі медичного закладу.

У Рівному поранені шестеро людей, серед них двоє дітей

"Телеграф" розповідає про наслідки атаки Росії на Україну в ніч на 13 листопада. Про влучання безпілотника в багатоповерхівку в Рівному повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація. Після удару пожежа виникла у двох квартирах.

Після влучання дрона у двох квартирах багатоповерхівки виникла пожежа

"За уточненою інформацією, поранено шестеро людей, з них двоє діти. Ремонтні роботи у будинку, зокрема, встановлення вікон, плануємо розпочати вже зранку", – повідомив уночі начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

На місці удару працюють усі служби. Міська влада готує відселення мешканців пошкодженого будинку.

Встановлення вікон у пошкодженому будинку планують розпочати вранці

У Вінниці двох жінок доправили до лікарень

Станом на 03:20 міський голова Вінниці Сергій Моргунов повідомив про двох поранених жінок. Їх доправили до лікарень, де надають медичну допомогу.

"Горів житловий будинок. Є пошкодження вибуховою хвилею інших приватних осель, багатоквартирних будинків та дитсадку. На місцях працюють служби", – написав Моргунов.

У Києві уламки дрона спричинили пожежу в медзакладі

Під час нічної атаки Повітряні сили ЗСУ фіксували над столицею безпілотники, у місті було чути вибухи. Наслідки атаки зафіксували в Шевченківському районі, поінформували у КМВА.

"Одна людина постраждала, сімох врятовано та 30 евакуйовано внаслідок нічного російського удару по медзакладу", — повідомили у ДСНС.

Росіяни вдерили по медзакладу. Фото: ДСНС

Руйнування значні. Фото: ДСНС

Рятувальники допомогли людям. Фото: ДСНС

Як повідомляв "Телеграф", протягом ночі та зранку 12 листопада, в Києві пролунали вибухи. Попередньо Росія намагалася атакувати "Епіцентр" а також вдарила по житловій багатоповерхівці.