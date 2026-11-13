У Рівному російський дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі. Наслідки атаки на Україну (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
У Рівному готують відселення мешканців, у Вінниці пошкоджено також дитсадок
У ніч на 13 листопада російські дрони атакували Україну. У Рівному та Вінниці поранені люди й пошкоджене житло, а в Шевченківському районі Києва уламки безпілотника спричинили пожежу в будівлі медичного закладу.
У Рівному поранені шестеро людей, серед них двоє дітей
"Телеграф" розповідає про наслідки атаки Росії на Україну в ніч на 13 листопада. Про влучання безпілотника в багатоповерхівку в Рівному повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація. Після удару пожежа виникла у двох квартирах.
"За уточненою інформацією, поранено шестеро людей, з них двоє діти. Ремонтні роботи у будинку, зокрема, встановлення вікон, плануємо розпочати вже зранку", – повідомив уночі начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
На місці удару працюють усі служби. Міська влада готує відселення мешканців пошкодженого будинку.
У Вінниці двох жінок доправили до лікарень
Станом на 03:20 міський голова Вінниці Сергій Моргунов повідомив про двох поранених жінок. Їх доправили до лікарень, де надають медичну допомогу.
"Горів житловий будинок. Є пошкодження вибуховою хвилею інших приватних осель, багатоквартирних будинків та дитсадку. На місцях працюють служби", – написав Моргунов.
У Києві уламки дрона спричинили пожежу в медзакладі
Під час нічної атаки Повітряні сили ЗСУ фіксували над столицею безпілотники, у місті було чути вибухи. Наслідки атаки зафіксували в Шевченківському районі, поінформували у КМВА.
"Одна людина постраждала, сімох врятовано та 30 евакуйовано внаслідок нічного російського удару по медзакладу", — повідомили у ДСНС.
Як повідомляв "Телеграф", протягом ночі та зранку 12 листопада, в Києві пролунали вибухи. Попередньо Росія намагалася атакувати "Епіцентр" а також вдарила по житловій багатоповерхівці.