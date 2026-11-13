Взрывы в Ровно и атака дронов на Волгоградский НПЗ. Хронология войны – день 1724

13 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре пятница, 13 ноября. Пока американские посланники встречаются с президентом Владимиром Зеленским, Россия продолжает атаковать украинские города. Между тем, ситуация на фронте остается напряженной. За минувшие сутки произошло 168 боевых столкновений.

Как проходит 1724-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 13 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Ровно раздались взрывы. Предварительно известно об атаке дронов.

Волгоградский НПЗ под атакой дронов — OSINT-паблики.

С ситуацией в Украине 12 ноября можно ознакомиться в этом материале: Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским. Хронология войны — день 1723

О новостях и событиях 11 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Россия отказалась от перемирия и хочет получить Донбасс. Хронология войны — день 1722

О том, что происходило 10 ноября, читайте в трансляции: Светомаскировка на Киевщине и атака на энергетику Кривого Рога. Хронология войны — день 1721