Историческое событие: украинская армия первой в мире испытает умные бомбы GLSDB в реальном бою

Почему GLSDB может показать высокую эффективность

Спустя год после первого обещания предоставить Украине новейшее оружие в виде "умных" бомб GLSDB с крыльями, ВСУ наконец должны получить это новейшее оружие. Передача должна пройти в среду, 31 января. "Телеграф" расскажет поподробнее, что же за оружие получат украинские военные.

GLSDB (сокращенно от Ground-Launched Small Diameter Bomb, или "Бомба малого диаметра наземного запуска") совместно производят крупнейшая американская аэрокосмическая и оборонная корпорация Boeing и шведская авиастроительная и оборонная компания Saab AB, в прошлом также известная своими автомобилями. Данный вид оружия начали разрабатывать еще в 2011 году и после некоторого перерыва возобновили в 2014-м.

Концепция, устройство и принцип действия GLSDB

Сама концепция GLSDB является попыткой найти применение крылатым бомбам GBU-39 не только для запуска с самолетов, но и наземных платформ, прежде всего реактивных систем залпового огня М270 MLRS ((на гусеничном шасси) и М142 HIMARS (на колёсном шасси). Объяснялось это желанием сэкономить, ведь один выстрел ракеты из РСЗО стоит 600 тысяч долларов, а бомбы GBU-39 — всего 57 тысяч.

Устройство являет собой сочетание собственно бомбы GBU-39 и реактивных двигателей снарядов М26, которые стояли на вооружении М270 MLRS или М142 HIMARS и были списаны. Благодаря крыльям, выполняющих роль стабилизаторов и рулей в полете, бомба может пролететь 110 км, а двигатель добавляет еще 40 км дальности. GLSDB также оборудована системой наведения.

GLSDB схема устройства

"Умную" бомбу запускают из РСЗО, после чего включается реактивный двигатель, открываются крылья и боеприпас летит к цели, которую поражает с высокой точностью.

Лазерная система наведения

GLSDB оснащена сразу тремя системами наведения: спутниковой — через систему GPS, инерциальной — через аппаратуру в самой бомбе, способную в полете определять свое положение, и полуактивной лазерной, которая через головку наведения направляет боеприпас по лазерному лучу на цель.

Корректировка траектории полета осуществляется посредством крыльев, которые также выполняют роль своеобразных "рулей".

Результатом всех этих мер, по данным украинской службы "Голосу Америки" является поразительная точность GLSDB – на дальности 150 км она попадает в круг диаметром до 1 метра.

При этом несмотря на запуск из HIMARS бомба GLSDB отличается от типичные ракеты MLRS тем, что последние летят по баллистической траектории, SDB с ракетным запуском может быть запущена на высоту и планировать по выбранной траектории.

Поражающие возможности и оценка эффективности

Главным поражающим элементом "умной" бомбы является сама GBU-39, из 129 килограммов которой — почти 23 приходятся на взрывчатку в боеголовке.

Поражение происходит как на открытой площади – при помощи ударной волны, осколков и сотен металлических шариков из кассетных боеприпасов. Но GLSDB может поражать и укрепленные позиции врага. Например, бомба способна пробивать 1,8 метра железобетона и взрываться уже внутри.

Так выглядит сама бомба GBU-39

В ходе непосредственных боевых действий GLSDB ни разу не применяли, что делает передачу этого оружия Украине историческим и даже эпохальным событием, ведь его эффективность оценивают очень высоко.

Именно с попыткой скопировать детище Boeing и Saab связано создание РФ своей "умной" бомбы, оснащенной универсальным модулем планировки и коррекции, которые сотнями сыпались на головы бойцов на плацдарме у села Крынки на левобережье Херсонщины.

В то же время попытка РФ получить оружие, которое переломит ход войны в ее пользу, потерпела неудачу. Даже появление ракет из Северной Кореи не повлияло на ситуацию.