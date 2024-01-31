Історична подія: українська армія першою у світі використає розумні бомби GLSDB у реальному бою

Чому GLSDB може показати високу ефективність

Через рік після першої обіцянки надати Україні нову зброю у вигляді "розумних" бомб GLSDB з крилами, ЗСУ нарешті має отримати цю нову зброю. Передача має пройти в середу, 31 січня. "Телеграф" розповість детальніше, що за зброю отримають українські військові.

GLSDB (скорочено від Ground-Launched Small Diameter Bomb, або "Бомба малого діаметра наземного запуску") спільно виробляють найбільша американська аерокосмічна та оборонна корпорація Boeing та шведська авіабудівна та оборонна компанія Saab AB, у минулому також відома своїми автомобілями. Даний вид зброї почали розробляти ще 2011 року і після деякої перерви відновили 2014-го.

Концепція, пристрій та принцип дії GLSDB

Сама концепція GLSDB є спробою знайти застосування крилатим бомбам GBU-39 не тільки для запуску з літаків, а й наземних платформ, насамперед реактивних систем залпового вогню М270 MLRS (на гусеничному шасі) та М142 HIMARS (на колісному шасі). заощадити, адже один постріл ракети з РСЗВ коштує 600 тисяч доларів, а бомби GBU-39 — лише 57 тисяч.

Пристрій є поєднанням власне бомби GBU-39 і реактивних двигунів снарядів М26, які стояли на озброєнні М270 MLRS або М142 HIMARS і були списані. Завдяки крилам, що виконують роль стабілізаторів та кермів у польоті, бомба може пролетіти 110 км, а двигун додає ще 40 км дальності. GLSDB також обладнана системою наведення.

GLSDB схема пристрою

"Розумну" бомбу запускають із РСЗВ, після чого включається реактивний двигун, відкриваються крила і боєприпас летить до мети, яку вражає з високою точністю.

Лазерна система наведення

GLSDB оснащена відразу трьома системами наведення: супутниковою через систему GPS, інерційною через апаратуру в самій бомбі, здатну в польоті визначати своє положення, і напівактивною лазерною, яка через головку наведення направляє боєприпас по лазерному променю на ціль.

Коригування траєкторії польоту здійснюється за допомогою крил, які також виконують роль своєрідних "кермів".

Результатом усіх цих заходів, за даними української служби "Голосу Америки", є вражаюча точність GLSDB – на дальності 150 км вона потрапляє у коло діаметром до 1 метра.

При цьому незважаючи на запуск з HIMARS бомба GLSDB відрізняється від типових ракет MLRS тим, що останні летять по балістичній траєкторії, SDB з ракетним запуском може бути запущена на висоту і планувати вибрану траєкторію.

Вражаючі можливості та оцінка ефективності

Головним вражаючим елементом "розумної" бомби є сама GBU-39, зі 129 кілограмів якої майже 23 припадають на вибухівку в боєголовці.

Ураження цілі відбувається як на відкритій площі – за допомогою ударної хвилі, осколків та сотень металевих кульок із касетних боєприпасів. Але GLSDB може вражати і зміцнені позиції ворога. Наприклад, бомба здатна пробивати 1,8 метра залізобетону та вибухати вже всередині.

Так виглядає сама бомба GBU-39

У ході безпосередніх бойових дій GLSDB жодного разу не застосовували, що робить передачу цієї зброї Україні історичною та навіть епохальною подією, адже її ефективність оцінюють дуже високо.

Саме зі спробою скопіювати дітище Boeing та Saab пов’язане створення РФ своєї "розумної" бомби, оснащеної універсальним модулем планування та корекції, які сотнями сипалися на голови бійців на плацдармі біля села Кринки на лівобережжі Херсонщини.

У той же час спроба РФ отримати зброю, яка зламає хід війни на її користь, зазнала невдачі. Навіть поява ракет із Північної Кореї не вплинула на ситуацію.