Російська авіація "загубила" бомби під Бєлгородом: деталі "дружнього бомбардування"

В одному з випадків місцевих жителів довелося евакуювати

Російська авіація знову "загубила" кілька авіабомб на території РФ. Вони впали у Бєлгородській області.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra, посилаючись на власні джерела. За їхніми даними, одну з авіабомб ФАБ-250 виявили у хуторі Постніков Корочанського району, але жителів вирішили не евакуювати.

Цього ж дня таку саму авіабомбу знайшли у селі Стрєлєцкоє Бєлгородського району. Боєприпас лежав на вулиці Лєсной. Цього разу росіяни прийняли рішення про евакуацію близько 150 жителів, які живуть у радіусі 500 метрів від місця падіння авіабомби.

Стверджується, що внаслідок такого "бомбардування" нібито ніхто не постраждав. Обидві авіабомби знешкодили наступного дня.

Варто зазначити, що такі інциденти в Росії відбуваються регулярно. Наприклад, лише позаминулого тижня ФАБ-250 упустили прямо на дамбу в тій же Бєлгородській області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що над Бєлгородською областю РФ "губила" і набагато потужніші боєприпаси. Весною 2023 року в районі села Калініне було зафіксовано сходження вже 500-кілограмової ФАБ.