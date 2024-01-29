Российская авиация "потеряла" бомбы под Белгородом: детали "дружественной бомбардировки"

В одном из случаев местных жителей пришлось эвакуировать

Российская авиация снова "потеряла" несколько авиабомб на территории РФ. Они упали в Белгородской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra, ссылаясь на собственные источники. По их данным, одну из авиабомб ФАБ-250 обнаружили в хуторе Постников Корочанского района, но жителей решили не эвакуировать.

В этот же день такую же авиабомбу нашли в селе Стрелецкое Белгородского района. Боеприпас лежал на улице Лесной. На этот раз россияне приняли решение об эвакуации около 150 жителей, живущих в радиусе 500 метров от места падения авиабомбы.

Утверждается, что в результате такой "бомбардировки" якобы никто не пострадал. Обе авиабомбы обезвредили на следующий день.

Стоит отметить, что такие инциденты в России происходят регулярно. Например, только на позапрошлой неделе ФАБ-250 уронили прямо на дамбу в той же Белгородской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что над Белгородской областью РФ "теряла" и гораздо более мощные боеприпасы. Весной 2023 года в районе села Калинино был зафиксирован сход уже 500-килограммовой ФАБ.