Германия предоставит Украине шведский вездеход Bandvagn: что он может

Вездеход может работать где угодно при впечатляющих температурных условиях -46 до +49 градусов по Цельсию.

Мощный, сверхпроходной и вместительный – все это можно сказать о вездеходе на гусеницах Bandvagn 206 (BV206). Это шведская двухзвенная бронемашина, разработанная Haegglunds (в настоящее время входит в BAE Systems). Четыре таких многоцелевых вездехода войдут в очередной транш военной помощи от Германии.

По данным "АрмияИнформ", вездеход есть в 37 странах мира. Эта машина поражает компактность и вместительностью – может перевозить 17 солдат одновременно. В переднем отделении шесть человек, а в заднем – 11.

В Bandvagn 206 есть три основных модификации — "быстрая", с носилками в грузовом отделении, противопожарное, бронированное транспортное средство. В отличие от других версий, обеспечивающих защиту от обломков и шаров, бронированный защищает от снарядов малого калибра.

Характеристики вездехода Bandvagn 206

Гусеничный вездеход BV-206 состоит из двух секций.

Вооружение — 7,62 мм или 12,7 мм пулемет

Может проехать водные участки местности без предварительной подготовки

Для удаления воды есть специальные насосы.

Для плавания поднимается дополнительный щиток

Рабочий диапазон температур –46 до +49 градусов Цельсия.

Характеристики вездехода Bandvagn 206

Указывается, что прицеп вездехода Bandvagn 206 можно адаптировать. Радар контрбатарейной борьбы и артиллерийской разведки Arthur (Artillery Hunting Radar) в Объединенных силах уже смонтирован на его базе.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании искусственного интеллекта в распознавании враждебных целей в воздухе. Специальные радары улавливают звуки дронов, ракет, вертолетов и самолетов, распознают их и сообщают с координатами.