Доминировать не только в воздухе: как наземные дроны помогают ВСУ (видео)

В общем, наземные боевые дроны можно разделить на четыре вида с различными задачами и характеристиками

Украинские военные активно используют дроны. Последняя статистика утверждает, что для уничтожения российской техники было использовано более 2000 единиц беспилотников за последние полгода. По сравнению с данными об использовании вражеских дронов, это число больше чем в два раза.

Статистику приводит портал "Точный". Одновременно с тем BILD отмечает, что украинская армия начала использовать активно сухопутных роботов.

Названы четыре основных вида для боев. Добавим, что гусеничные дроны в ВСУ также используются для подвоза нужного груза или эвакуации раненых.

Беспилотники, борющиеся с минами

Минные тралы пробивают отверстия в минных заграждениях россиян. Это может происходить так – они тянут за собой шланг, провоцирующий срабатывание мины.

Беспилотники, ставящие минные заграждения

На днях появилось видео, как небольшой наземный дрон на гусеницах разлагает советские мины ТМ-62.

Дроны-камикадзе

Атаковать врага не только с неба позволяют именно дроны-камикадзе. Издание отмечает, что один из таких заехал на 4 км вглубь вражеских позиций вблизи Авдеевки и взорвался под железнодорожным мостом.

Дроны-штурмовики

Среди таких беспилотных "Броненосец": американский пулемет М2 устанавливают на колесную платформу и могут управлять им дистанционно. По дороге такой дрон может ехать 20 км/ч, а по бездорожью 15 км/ч. Он также имеет свою броню.

Ранее "Телеграф" рассказывал о выдающихся успехах украинских дронов в воздухе. Разнообразными беспилотниками поражают целые россиян, которые стоят миллионы долларов, в том числе ЗРК "Тор".