Доминировать не только в воздухе: как наземные дроны помогают ВСУ (видео)
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В общем, наземные боевые дроны можно разделить на четыре вида с различными задачами и характеристиками
Украинские военные активно используют дроны. Последняя статистика утверждает, что для уничтожения российской техники было использовано более 2000 единиц беспилотников за последние полгода. По сравнению с данными об использовании вражеских дронов, это число больше чем в два раза.
Статистику приводит портал "Точный". Одновременно с тем BILD отмечает, что украинская армия начала использовать активно сухопутных роботов.
Названы четыре основных вида для боев. Добавим, что гусеничные дроны в ВСУ также используются для подвоза нужного груза или эвакуации раненых.
Беспилотники, борющиеся с минами
Минные тралы пробивают отверстия в минных заграждениях россиян. Это может происходить так – они тянут за собой шланг, провоцирующий срабатывание мины.
Беспилотники, ставящие минные заграждения
На днях появилось видео, как небольшой наземный дрон на гусеницах разлагает советские мины ТМ-62.
Дроны-камикадзе
Атаковать врага не только с неба позволяют именно дроны-камикадзе. Издание отмечает, что один из таких заехал на 4 км вглубь вражеских позиций вблизи Авдеевки и взорвался под железнодорожным мостом.
Дроны-штурмовики
Среди таких беспилотных "Броненосец": американский пулемет М2 устанавливают на колесную платформу и могут управлять им дистанционно. По дороге такой дрон может ехать 20 км/ч, а по бездорожью 15 км/ч. Он также имеет свою броню.
Ранее "Телеграф" рассказывал о выдающихся успехах украинских дронов в воздухе. Разнообразными беспилотниками поражают целые россиян, которые стоят миллионы долларов, в том числе ЗРК "Тор".