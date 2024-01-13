Дрон своими руками: как каждый украинец может помочь ВСУ, не выходя из дома

Инженерами БПЛА могут стать все желающие

Украинцы могут помочь Силам обороны, создавая FPV-дроны своими руками. Для всех желающих создан инженерный курс, изучать который можно уже сегодня.

Такую возможность украинцам предоставляет проект "Народный дрон" от Victrory Drones фонда технологической помощи Dignitas. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Телеграмме.

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"Украинцы постоянно создают крутые инициативы, чтобы помочь Силам обороны. Хочу рассказать об одной из них — проекте "Народный дрон" от Victrory Drones фонда технологической помощи Dignitas. Это инженерный курс, который научит вас, как дома собрать 7-дюймовый FPV-дрон", — написал Федоров.

Желающие смогут получить доступ к лекциям инженерного курса. У Zoom будут онлайн-встречи с лекторами. Будущим инженерам БПЛА также дают список необходимых компонентов, материалов и инструментов. Каждый, кто присоединится к инициативе, сможет получить доступ к чату инженеров. Там можно общаться и совещаться с единомышленниками, задавать вопросы.

Организаторы уверяют, что дрон можно собрать у себя дома. Готовый беспилотник далее следует отправить инструкторам Victory Drones. Они протестуют его. Если дрон проходит проверку качества, его передадут военным Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В настоящее время Силам обороны передали уже более сотни беспилотников, собранных в домашних условиях. Инструкторы Victory Drones говорят, что более 80% дронов, которые поступают на проверку, являются качественными и в хорошем рабочем состоянии. Это высокий показатель для пилотной сборки. Присоединиться к инициативе может любой желающий, ищите детали по ссылке.

Федоров также отметил, что правительство изменило полис для производителей дронов. Были созданы оптимальные условия для сборки БПЛА. Именно это и дало старт массовому производству беспилотников. Он подчеркнул, что Украина сможет произвести миллион FPV-дронов, как ранее обещал президент Зеленский.

В Кабмине подтвердили, что это вполне реальная цель. Там заверили, что кроме миллиона FPV-дронов также произведут тысячи беспилотников средней дальности. Будут также и БПЛА, преодолевающие расстояние от 1000 км.

Однако есть реальная проблема. Миллион дронов это действительно много, но Украине нужно еще больше беспилотников. Сейчас РФ производит гораздо больше БПЛА и имеет в этом преимущество.

Как отмечал производитель дронов Игорь Луценко, этот вопрос под свой контроль должен взять президент Украины Владимир Зеленский. Только так можно преодолеть дефицит беспилотников для Украины.

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