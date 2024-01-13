В Украине разработали новый боеприпас для дронов – чем он хорош (фото)

Новым боеприпасом можно уничтожать технику даже на небольшой дистанции

Украинские инженеры разработали новый боеприпас EFP-S для FPV-дронов, предназначенный для уничтожения легкой вражеской бронетехники. При этом новый снаряд должен будет преодолевать противокумулятивную и противодроновую защиту оккупантов, тем самым пополнив перечень дронов-камикадзе, производимых в Украине.

Как сообщает сайт BuildingTech, вес нового боеприпаса около 1 кг. Подобное оружие относят к семейству Shock Wave Dynamics (SWD).

Боеприпас EFP-S

Снаряд снабжен поражающими элементами и взрывчаткой – около 400 граммов. Судя по внешнему воронкообразному виду, EFP-S является кумулятивным зарядом, в котором при взрыве ВВ происходит расплавление металла внутри боеголовки. Он прожигает броню вражеской техники и вызывает внутри нее пожар. Все это ведет к поражению экипажа и может вызвать детонацию боезапаса. Тем самым полностью уничтожив легкую бронетехнику.

Особенностью боеприпаса является то, что, по данным разработчиков, EFP-S необязательно попадать точно в БТР, БМП или САУ, заряд может поразить цель и на дистанции.

Напомним, что на вооружении ВСУ имеется много отечественных моделей БПЛА, способных наносить удары на расстояниях в сотни километров.