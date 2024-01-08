С миллионом дронов Зеленского проблема: число реальное, но есть существенное "но"

FPV-дроны — это большой тренд

Президент Украины в конце 2023 года заявил, что наш ВПК за 2024-ый год произведет для Сил обороны миллион дронов. И эта цифра вполне достижима, но проблема в том, что их нужно еще больше.

Такое мнение высказал "Телеграфу" военнослужащий ВСУ и бывший депутат Верховной Рады VIII созыва Игорь Луценко. По его словам, Украине необходимо иметь хотя бы два-три миллиона в год.

"Эта война достаточно интенсивна, чтобы "проглотить" такое количество беспилотников. Миллиона хватит, чтобы удержать ситуацию на фронте, но чтобы двигаться дальше – цифру нужно качественно увеличивать. Так что вопрос даже не в количестве, а в качестве. И вопрос в том, будет ли государство участвовать в этом процессе. Сейчас на 90% это решают частные производители и частные средства", — считает он.

По его мнению, если бы государство еще полгода назад поняло, что FPV-дроны — это большой тренд, то можно было бы сделать большой государственный заказ, распределить дроны по калибрам, моделям и классам. И наши частные предприятия могли бы выполнить эту задачу.

"Прежде всего, этим должен заняться большой и средний бизнес, возможно, объединиться. Производство БПЛА в Украине почти полностью частное. Государство закрывает всего 10-20% потребностей. Мне кажется, что государственный ВПК практически не работает. Все держится по частной инициативе. В конце концов, от государства нет не только денег, но даже формулировки того, что это нужно", — говорит Луценко.

Больше о том, почему ситуация с дронами меняется не в пользу Украины и кто должен заняться преодолением проблемы, вы можете прочитать в полной версии интервью Игоря Луценко "Телеграфу" под названием "Этим должен заняться президент": Игорь Луценко о дефиците дронов, зависимости Украины от Китая и преимуществе россиян".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минобороны назвали возможный путь для преодоления дефицита снарядов.