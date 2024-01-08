З мільйоном дронів Зеленського проблема: число реальне, але є суттєве "але"

FPV-дрони — це великий тренд

Президент України наприкінці 2023 року заявив, що наш ВПК за 2024 рік зробить для Сил оборони мільйон дронів. І ця цифра цілком досяжна, але проблема в тому, що їх потрібно ще більше.

Таку думку висловив "Телеграфу" військовослужбовець ЗСУ та колишній депутат Верховної Ради VIII скликання Ігор Луценко. За його словами, Україні необхідно мати хоча б два-три мільйони на рік.

"Ця війна досить інтенсивна, щоб "проковтнути" таку кількість безпілотників. Мільйона вистачить, щоб втримати ситуацію на фронті, але щоб рухатися далі — цифру треба якісно збільшувати. Тож питання навіть не в кількості, а в якості. І питання в тому, чи буде держава брати участь у цьому процесі. Зараз на 90% це вирішують приватні виробники й за приватні кошти", — вважає він.

На його думку, якби держава ще півроку тому зрозуміла, що FPV-дрони — це великий тренд, то можна було б зробити велике державне замовлення, розподілити дрони за калібрами, моделями та класами. І наші приватні підприємства могли б виконати це завдання.

"Передусім цим має зайнятися великий і середній бізнес, можливо, об'єднатися. Виробництво БПЛА в Україні майже повністю є приватним. Держава закриває лише 10-20% потреб. Мені здається, що державний ВПК практично не працює. Все тримається на приватній ініціативі. Зрештою від держави нема не тільки грошей, а навіть формулювання того, що це потрібно", — каже Луценко.

Більше про те, чому ситуація з дронами змінюється не на користь України і хто має зайнятися подолання проблеми, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Ігоря Луценка "Телеграфу" під назвою "Цим має зайнятись президент": Ігор Луценко про дефіцит дронів, залежність України від Китаю та перевагу росіян".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міноборони назвали можливий шлях для подолання дефіциту снарядів.