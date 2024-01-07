Точніше, далекобійніше та простіше в освоєнні: росіяни використовували проти ЗСУ нові смертоносні дрони

Роль FPV-дронів на війні недооцінювати не можна

Росіяни на полі бою почали застосовувати більш просунуті версії FPV-дронів, які менш залежать від пілотів і здатні вражати цілі точніше і на віддаленій відстані.

Як розповів у своєму telegram-каналі експерт у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш"), йому вдалося побачити запис використання росіянами дрона з машинним зором.

За його словами, нова версія ударного безпілотника хоч ще й дуже "сира", але вже окрім машинного зору має автозахоплення цілі та тепловізор. Крім того, важливим є те, що ця розробка вже потрапила на фронт.

Бескрестнов пояснив, що пілотові такого БПЛА необхідно долетіти до цілі, позначити її, а далі техніка все зробить сама без участі людини.

Це означає, деякі системи радіоелектронної боротьби стають неефективними, відпадає необхідність мати досвідчених пілотів, зростає точність поразки цілей у русі, а дальність ураження зростає приблизно удвічі з допомогою те, що втрата картинки із землі не критична.

"Мої друзі з Мінцифри давайте прискорюватися з нашими рішеннями. Команд розробників у нас вистачає, потрібно їм допомогти", — написав він і зазначив, що поточний стан справ його непокоїть, оскільки роль FPV-дронів на війні недооцінювати не можна.

Для довідки: FPV-дрони (First Person View — вид від першої особи) — це компактні БПЛА-камікадзе, які здатні транслювати відео в режимі реального часу. Це дозволяє керувати ними через спеціальні окуляри, що створює враження, ніби пілот знаходиться безпосередньо всередині дрону.

Як повідомлялося раніше, на озброєнні ЗСУ з’явився комплекс БПЛА Saker Scout, який здатний проводити розвідку місцевості з використанням штучного інтелекту.