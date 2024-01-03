Рій дронів зі штучним інтелектом, що сам розпізнає ворога: що ще може Saker Scout

Флагман вказує ціль, а FPV-дрони атакують

На допомогу українським військовим на фронті проходять дрони. Різноманітні технології українці винаходять самі, тестують та впроваджують життя.Такі дрони можуть не тільки атакувати ворога, а й врятувати життя військових.

Серед безпілотних технологій, які використовує Україна, комплекс БПЛА Saker Scout. Його Міноборони України кілька місяців тому допустило до експлуатації. Особливість цього комплексу втому, що він працює на штучному інтелекті.

В комплексі кілька безпілотників. Один з них, флагманський, вилітає на розвідку, розпізнає ворожу техніку, навіть яку вже замаскували, визначає її координати та передає ці дані на командний пункт. Причому робить це не аби як, а через автоматизовану систему управління військами "Дельта". Також він може інтегруватися до наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності. Він працює навідником повідомляючи FPV дронам-камікадзе, які також є частиною комплексу, де знаходиться ворог.

Характеристики комплексу БПЛА Saker Scout

дальність дії дронів — до 10 км

на них можна встановити камеру спостереження з нічним інфрачервоним режимом

стійкі та засобів РЕБ ворога

має інерціальну систему навігації і працює навіть без супутникового зв'язку.

Система побудована на основі звичайної оптичної чи тепловізійної камери розпізнає обриси військової техніки. Як зазначає видання Defence Express, дрони камікадзе зі штучним інтелектом можна використовувати направляючи у район важливої цілі. Вони самостійно проведуть дорозвідку, визначать найбільш пріоритетну ціль та атакують її. Все це вони можуть без постійної участі людини, адже канал зв'язку може бути пригнічений РЕБ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що морські дрони, які атакували Кримський міст, Sea Baby навчилися не тільки вибухати. Вони тепер можуть вести повноцінний морський бій з ворогом, але без пілота на борту.