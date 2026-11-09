Наліт дронів та удар по важливому мосту в Росії. Хронологія війни - день 1720
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9 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі понеділок, 9 листопада. Росіяни продовжують терор мирних українців та завдають ударів по житловим будинках, енергетиці та іншим об'єктах, через що люди стикаються з нескінченними повітряними тривогами, відключеннями світла тощо. Більш того, є чутки про нібито наміри агресора завдати ракетних ударів по Києву та атак по мостах у Дніпрі.
Як проходить 1720-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 9 листопада – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Росія активно атакує Україну дронами, у повітряному просторі багато ворожих БпЛА.
Полтавська ОВА про наслідки удару по Кременчуку: За уточненою інформацією кількість травмованих зросла до семи осіб. До медичних закладів госпіталізовано ще двох людей.
Сили оборони уразили автомобільний міст через річку Міус в Ростовській області РФ зранку 8 листопада. Внаслідок атаки українськими безпілотниками рух ділянкою траси перекрили. Знімок пошкодженого мосту опублікував OSINT-аналітик Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩. Переправа є важливим логістичним маршрутом для російської окупаційної армії.
Карта бойових дій станом на початок доби тим часом виглядає так:
З ситуацією в Україні 8 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Атака на Кременчук та підвищена загроза для Києва. Хронологія війни — день 1719
Про новини та події 7 листопада "Телеграф" розповідав тут: В Україні почали вводити світломаскування. Хронологія війни — день 1718
Про те, що відбувалося 6 листопада, читайте у трансляції: Росія готує нові удари, ситуація у Києві погіршилася. Хронологія війни — день 1717