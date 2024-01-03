Рой дронов с искусственным интеллектом, что сам распознает врага: что может Saker Scout

Флагман указывает цель, а FPV-дроны атакуют

В помощь украинским военным на фронте проходят дроны. Разнообразные технологии украинцы изобретают сами, тестируют и внедряют жизнь. Такие дроны могут не только атаковать врага, но и спасти жизнь военных.

Среди беспилотных технологий, используемых Украиной, комплекс БПЛА Saker Scout. Его Минобороны несколько месяцев назад допустило к эксплуатации. Особенность этого комплекса в том, что он работает на искусственном интеллекте.

В комплексе несколько беспилотников. Один из них, флагманский, вылетает на разведку, распознает вражескую технику, даже замаскированную, определяет ее координаты и передает эти данные на командный пункт. Причем делает это не абы как, а через автоматизированную систему управления войсками "Дельта". Также он может интегрироваться в существующие в ВСУ системы ситуационной осведомленности. Он работает наводчиком, сообщая FPV дронам-камикадзе, которые также являются частью комплекса, где находится враг.

Характеристики комплекса БПЛА Saker Scout

дальность действия дронов — до 10 км

на них можно установить камеру наблюдения с ночным инфракрасным режимом.

стойки и средств РЕБ врага

имеет инерциальную систему навигации и работает даже без спутниковой связи.

Система построена на основе обычной оптической или тепловизионной камеры распознающей очертания военной техники. Как отмечает издание Defence Express, дроны камикадзе с искусственным интеллектом могут быть использованы направляя в район важной цели. Они самостоятельно проведут доразведку, определят наиболее приоритетную цель и атакуют ее. Все это они могут без постоянного участия человека, ведь канал связи может быть подавлен РЭБ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что атаковавшие Крымский мост морские дроны Sea Baby научились не только взрываться. Они теперь могут вести полноценное морское сражение с врагом, но без пилота на борту.