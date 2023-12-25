Кошмар Воронежа: чем интересен новый мощный дрон-камикадзе для ГУР (видео)

Он является длинной рукой наших разведчиков

Летом 2023 года в Украине объявили о создании нового дрона-камикадзе с мощной боевой частью. Его название "Рубака", а оператором является ГУР МОУ.

"Телеграф" рассказывает об особенностях нового украинского дрона. Он является длинной рукой наших разведчиков.

Впервые о данном виде оружия заговорили летом 2023 года. Тогда же стало известно, что "Рубака" является барражирующим боеприпасом стратегического уровня.

Каково его предназначение?

Судя по тому, что им управляет разведка, дальности его полета, а также по заявлениям россиян, которые уже успели с ним "познакомится", данный летательный аппарат предназначен для атак по вражеским целям на территории РФ.

Это подтверждают некоторые инциденты, например, в Воронеже. Именно "Рубака", по данным РосСМИ, упал в этом городе осенью, а потом во время осмотра Росгвардейцами взорвался. Также его подозревают и в массированной атаке на тот же Воронеж. Тогда один дрон из-за российской ПВО взорвал российскую многоэтажку.

"Они уже хорошо показали себя в бою. Где именно сказать не могу, но об этом хлопке мы все могли читать в Telegram", — комментируют разведчики работу дрона.

Особенности "Рубаки"

В первую очередь это пока единственный в мире дрон-камикадзе, где силовая установка с винтом установлена в носовой, а не в хвостовой части фюзеляжа. Вероятно, такое решение было связано с особенностью двигателя для малой авиации, что явно используется на таком дроне-камикадзе.

Кроме того, на беспилотнике "Рубака" отсутствует оптико-электронная станция, что может означать, что этот летательный аппарат предназначен для ударов по целям с заранее известными координатами, и имеет инерционную систему наведения.

Характеристики нового БПЛА

стоимость одного экземпляра – около 15 тысяч долларов;

заявлена дальность полета – до 500 км;

Оценки по массе БЧ в разных источниках колеблются от 2-5 кг до 15 кг.

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