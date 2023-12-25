Кошмар Воронежа: чим цікавий новий потужний дрон-камікадзе для ГУР (відео)

Він є довгою рукою наших розвідників

Влітку 2023 року в Україні оголосили про створення нового дрону-камікадзе із потужною бойовою частиною. Його назва "Рубака", а оператором є ГУР МОУ.

"Телеграф" розповідає про особливості нового українського дрона. Він є довгою рукою наших розвідників.

Вперше про цей вид зброї заговорили влітку 2023 року. Тоді ж стало відомо, що "Рубака" є баражуючум боєприпасом стратегічного рівня.

Яким є його призначення?

Судячи з того, що ним керує розвідка, дальності його польоту, а також з заяв росіян, які вже встигли з ним "познайомитися", даний літальний апарат призначений для атак по ворожим цілям на території РФ.

Це підтверджують деякі інциденти, наприклад, у Воронежі. Саме "Рубака", за даними росЗМІ, впав у цьому місті восени, а потім під час огляду Росгвардійцями вибухнув. Також його підозрюють і в масованій атаці на той же Вороніж. Тоді один дрон через російську ППО підірвав російську багатоповерхівку.

"Вони вже добре показали себе в бою. Де саме сказати не можу, але про цю бавовну ми всі могли читати в Telegram", — коментують розвідники роботу дрона.

Особливості "Рубаки"

Насамперед це поки що єдиний у світі дрон-камікадзе, де силова установка з гвинтом встановлена в носовій, а не в хвостовій частині фюзеляжу. Ймовірно, таке рішення було пов’язане з особливістю двигуна малої авіації, що явно використовується на такому дроні-камікадзе.

Крім того, на безпілотнику "Рубака" відсутня оптико-електронна станція, що може означати, що цей літальний апарат призначений для ударів по цілях із заздалегідь відомими координатами і має інерційну систему наведення.

Характеристики нового БПЛА

вартість одного екземпляра – близько 15 тисяч доларів;

заявлено дальність польоту – до 500 км;

Оцінки за масою БЧ у різних джерелах коливаються від 2-5 до 15 кг.

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