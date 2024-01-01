Тайна раскрыта: Sea Baby несут не только взрывчатку (видео)

Дроны Sea Baby оснащены еще одной секретной функцией

Легендарные морские дроны СБУ под названием "Sea Baby" могут не только нести взрывчатку. Они способны стрелять ракетами.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Подробности он рассказал в своей колонке для УП.

Малюк отметил, что морские дроны СБУ смогли загнать российские корабли в порты базирования. С их помощью удалось возобновить работу зернового коридора.

"Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подлодки", — сказал глава СБУ.

Он добавил, что оккупантов ждут очень неприятные сюрпризы. "Президент Зеленский поставил задачу: сделать так, чтобы Украина доминировала в Черном море. Для СБУ это направление — одно из приоритетных", — акцентировал Малюк.

Издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщает что, дрон Sea Baby не только несет 850 кг заряда. Он оснащен связью стоимостью 300 тысяч долларов, но и имеет огнеметную систему. То есть способен стрелять по врагу.

Как использовали Sea Baby

Морской дрон атаковал многие вражеские объекты в Черном море. Одна из самых громких операций с использованием беспилотника — атака на Крымский мост в июле.

Кроме того, в СБУ для проведения операций используют еще одни дрон — "Мамай". Он доносит 450 кг взрывчатки в любую точку Черного моря.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия собирается производить морские дроны. Военный аналитики предположил, как их могут использовать в войне с Украиной.