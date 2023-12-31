Россияне изменили тактику? Почему ночью в Украине сбили меньше половины "шахедов"

Таким способ враг не в первый раз применяет дроны

В ночь на 31 декабря украинские военные сбили меньше половины дронов-камикадзе, которые выпустили оккупанты. Это связано с тем, что россияне направили беспилотники на прифронтовые районы.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона. По его словам, в целом захватчики запустили этой ночью 49 дронов с трех направлений — мыса Чауда (Крым), Приморско-Ахтарска и Курской области (Россия). Сбить удалось 21.

"Большинство этих ударных дронов из 49 было направлено на прифронтовую территорию. То есть линия обороны, где стоят наши бойцы, а также прифронтовые территории Николаевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской областей. Не первый враг применяет "шахеды" именно так. Это изменение акцента атаки", – сказал Игнат.

Также он добавил, что до этого российские оккупанты запускали БПЛА вглубь страны, а теперь они используют их для атак вблизи фронта. При этом Игнат подчеркнул, что "шахед" это непростая цель.

"Знаете, что "шахед" — цель не простая. Истребители, которые за ними гоняются по территории Украины, может 5 раз облететь его и не уничтожить, потому что цель сложна для наших истребителей старых советских. Именно поэтому мы рассчитываем, что F-16 нам поможет, когда появится в Украине", — подчеркнул спикер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 29 декабря российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. Тогда захватчики выпустили по украинским по городам 36 ударных БпЛА Shahed-136/131, а также более 120 ракет.