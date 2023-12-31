РФ использует тактику террора: в ВСУ рассказали, что сейчас происходит на фронте (карта)

За прошедшие сутки произошло 54 боевых столкновения

На 676 день полномасштабного вторжения Россия продолжает атаковать Украину. В том числе, используя тактику террора.

В Генштабе ВСУ проинформировали об актуально обстановке на фронте. Всего за прошедшие сутки произошло 54 боевых столкновения.

"Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства", — говорится в сообщении.

Всего враг нанес 9 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемые ракеты Х-59 по городам Днепр и Одесса, ракету "Искандер" по Запорожью и зенитные управляемые ракеты С-300 по гражданским объектам центральной части города Харькова. Противовоздушной обороной уничтожена управляемая ракета Х-59. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартиные дома, гостиница, больницы, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Детальнее по направлениям

Купянское направление

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" украинские защитники отбили 8 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где россияне безуспешно пытался прорвать оборону.

Лиманское направление

Силы обороны отбили 2 атаки противника возле Макеевки Луганской области.

Бахмутское направление

Украинские воины отбили 9 атак оккупантов вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Авдеевское направление

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак врага неподалеку Степного, Авдеевки и еще 13 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где защитники отбили 8 атак.

Шахтерское направление

Украинские воины отбили 2 атаки противника вблизи Приютного Запорожской области.

Запорожское направление

Силы обороны отбили 4 атаки оккупантов западнее Вербового и восточнее Копани Запорожской области.

Херсонское направление

Украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

"В то же время, Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетных комплексах противника. Подразделения ракетных войск поразили 3 зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 31 декабря силы противовоздушной обороны ночью уничтожили над Харьковом несколько вражеских дронов.