На фронте заметили редкую украинскую БМП: чем она особенная (видео)

БМП может ездить, плавать и стрелять на ходу благодаря обновленной системе управления огнем

Украинские Силы обороны для военных задач активно используют не только технику из-за границы, но и образцы отечественного производства. Среди них модернизирована БМП-1ТС. Ее делала компания "Техимпекс". В 2018 году началась разработка боевого модуля "Спис".

Также, по данным производителя, на БМП установлена система управления огнем "Синтез", содержащая оптико-электронный модуль "КАЖАН-3К15", две телевизионные камеры, лазерный дальномер и цифровой, электромеханический, 2-плоскостный стабилизатор вооружения. По данным Defense Express, система может захватывать и сопровождать цели, что дает эффективную стрельбу как с места, так и на ходу и при преодолении водных помех.

Об использовании БМП-1ТС на фронте сообщил OSINT-аккаунт в "Х" Weapons Illustrated. Он разместил видео с ней.

Тактико-технические характеристики БМП-1ТС:

Двигатель — четырехкратный УТД-20.

Экипаж — 3 человека, десант — 7 человек,

Максимальная скорость — 65 км/ч,

Максимальная скорость на плаву – 7 км/ч,

Общие характеристики БМП-1ТС

Запас хода – 550 – 600 км,

Вооружение — боевой модуль "Спис" (30 мм автоматическая пушка – ЗТМ-1 (2А72) на 300 снарядов, готовых к применению, 7,62 мм пулемет ПКТ на 2100 патронов, 350 готовых к применению, 30 мм автоматический гранатомет КБА-11 АГС-17) на 116 гранат, 29 готовых к применению, противотанковый комплекс "Барьер" 2ПУ, 4 ракеты, дымовые гранаты — система 902В "Хмара")

Навесная перфорированная противопулевая защита обеспечивает защищенность от боеприпасов Б32 калибров 7,62*54 мм (790 кг), 12,7*108 мм (1024 кг) и 14,5*114 мм (1144 кг) по всем проекциям.

Преодоление препятствий БМП-1ТС

Ранее "Телеграф" рассказывал об общей сумме военной помощи, предоставленной Украине от США в этом году. Это в основном были технологии, которые не передавались раньше. Часть переданного не учитывалась в общую сумму, ведь не сообщалось, сколько точно единиц было передано. К примеру, это касается снарядов для HIMARS.