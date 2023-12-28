Миллионом снарядов не ограничились: сколько военной помощи США предоставили Украине в 2023 году

Итоги подведены на основе отчетов Пентагона

По подсчетам экспертов Defense Express за 2023 год, Соединенные Штаты Америки выделили для вооружения Украины 23 миллиарда долларов. Нынешняя сумма на 1,8 млрд больше прошлогодней.

Об этом сообщает информационно консалтинговое агентство Defense Express. Отмечается, что только последний пакет помощи США был на сумму 250 млн долларов.

По подсчетам экспертов, в контексте 2023 года речь идет о сотнях единиц бронетехники, более 1 миллиона снарядов и т.д. К примеру, в последнем пакете военной помощи были боеприпасы к уже переданным системам ВСУ — ракеты к NASAMS, ПЗРК Stinger, ПТРК TOW, HIMARS, 155- и 105-мм боеприпасы и тому подобное. Также в нем содержались компоненты для систем противовоздушной обороны, предположительно отсылаемые к проекту FrankenSAM.

Деньги были выделены, как пишет Defense Express, по программе президентского изъятия (PDA), ведь средства по программе USAI, когда оружие заказывается у производителей, истекли еще в ноябре этого года.

Не всю помощь можно подсчитать

В этом году Украина получила, согласно отчетам Минобороны США, совершенно новые системы, ранее не передававшиеся. К таким относятся ЗРК VAMPIRE для уничтожения именно "шахедов", а также дальнобойные ракеты ATACMS, танки Abrams или БМП Bradley.

И указываются только те показатели, которые имеют конкретный количественный параметр, ведь в большинстве позиций пакетов помощи он отсутствует. Поэтому за занавесом остается, сколько украинские защитники получили боеприпасы к HIMARS, противорадиолокационным ракетам HARM. Так же и высокоточное вооружение, содержащее перечень различных средств таких, как JDAM-ER и ATACMS.

Предоставление ПВО

Известно, что за 2023 год дополнительный заказ на ЗРК NASAMS от США остался конкретизированным – 4 комплекса. В этом году они были дополнительно заказаны по программе USAI до 8 заказанных и частично переданных в 2022 году.

Украина получила 400 ПЗРК Stinger, добавленных к переданным в прошлом году 1600. Количество РЛС для ПВО возросло вдвое — с 10 до 21.

В 2023 году Украине был передан еще один HIMARS. Теперь таких систем на нашем вооружении 39.

Артиллерия и снаряды для нее

Что касается артиллерии, то дополнительно было передано еще 56 единиц 155-мм артсистем (в общей сложности 198), в которые поступило 2300 высокоточных, 996 тысяч обычных снарядов, а также 31 тысячу снарядов дистанционного минирования RAAM. Было передано 36 единиц 105-мм гаубиц (в общей сложности 72), к ним 620 тысяч боеприпасов.

Более того, поступали боеприпасы к советским артиллерийским системам:

10 тысяч в калибре 203-мм;

155 тысяч — 152-мм;

40 тысяч — 130-мм;

20 тысяч — 122-мм;

10 тысяч боеприпасов — в "Град".

В течение этого года США передали Украине 17 минометов 120-мм калибра, 112 – 81-мм, 48 – 60-мм, к которым 255 тысяч мин.

А также ВСУ получили 16 дополнительных контрбатарейных радаров.

Бронетехника

В этом году наше государство получило 31 танк Abrams, 190 БМП Bradley, 100 БТРов M113 (в 2022 году 200), 189 Stryker и 23 MRAP (в прошлом году 500) и еще 800 HMMWV (до 1200 переданных ранее).

Также ВСУ теперь на вооружении 1500 Javelin и 44 000 других противотанковых систем (вероятнее гранатометы типа AT4). А в ПТРК TOW поступило 7500 ракет. Патронов к стрелковому вооружению, которые получила Украина от США в 2023 году, составила 296 миллионов.

Ранее "Телеграф" писал, что Соединенные Штаты Америки предложили странам Большой семерки конфисковать в пользу Украины 300 млрд долларов замороженных российских активов. Этот план союзники спешат согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения, 24 февраля.