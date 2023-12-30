На фронті помітили рідкісну українську БМП: чим вона особлива (відео)
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БМП може їздити, плавати та стріляти на ходу завдяки оновленій системі керування вогнем
Українські Сили оборони для військових завдань активно використовують не тільки техніку з-за кордону, а й зразки вітчизняного виробництва. Серед таких модернізована БМП-1ТС. Її робила компанія "Техімпекс". У 2018 році почалася розробка бойового модуля "Спис".
Також, за даними виробника, на БМП встановлена система управління вогнем "Синтез", яка містить оптико-електронний модуль "КАЖАН-3К15", дві телевізійні камери, лазерний дальномір та цифровий, електромеханічний, 2-площинний стабілізатор озброєння. За даними Defense Express, система може захоплювати та супроводжувати цілі, це дає ефективну стрільбу, як з місця, так і на ходу та під час подолання водних перешкод.
Про використання БМП-1ТС на фронті повідомив OSINT-акаунт у "Х" Weapons Illustrated. Він розмістив відео із нею.
Тактико-технічні характеристики БМП-1ТС:
- Двигун — чотирьохкратний УТД-20, дизель,
- Екіпаж — 3 людини, десант — 7 людей,
- Максимальна швидкість — 65 км/год,
- Максимальна швидкість на плаву — 7 км/год,
- Запас ходу — 550 — 600 км,
- Озброєння — бойовий модуль "Спис" (30 мм автоматична гармата – ЗТМ-1 (2А72) на 300 снарядів, готових до застосування, 7,62 мм кулемет ПКТ на 2100 патронів, 350 готових до застосування, 30 мм автоматичний гранатомет КБА-117 (АГС-17) на 116 гранат, 29 готових до застосування, протитанковий комплекс "Бар’єр" 2ПУ, 4 ракети, димові гранати – система 902В "Хмара")
- Навісний перфорований протикульовий захист забезпечує захищеність від боєприпасів Б32 калібрів 7,62*54 мм (790 кг), 12,7*108 мм (1024 кг) та 14,5*114 мм (1144 кг) по всім проєкціям.
Раніше "Телеграф" розповідав про загальну суму військової допомоги, наданої Україні від США цьогоріч. Це здебільшого були технології, які не передавалися раніше. Частина переданого не враховувалась в загальну суму, адже не повідомлялось скільки точно одиниць було передано. Наприклад, це стосується снарядів для HIMARS.