На фронті помітили рідкісну українську БМП: чим вона особлива (відео)

БМП може їздити, плавати та стріляти на ходу завдяки оновленій системі керування вогнем

Українські Сили оборони для військових завдань активно використовують не тільки техніку з-за кордону, а й зразки вітчизняного виробництва. Серед таких модернізована БМП-1ТС. Її робила компанія "Техімпекс". У 2018 році почалася розробка бойового модуля "Спис".

Також, за даними виробника, на БМП встановлена система управління вогнем "Синтез", яка містить оптико-електронний модуль "КАЖАН-3К15", дві телевізійні камери, лазерний дальномір та цифровий, електромеханічний, 2-площинний стабілізатор озброєння. За даними Defense Express, система може захоплювати та супроводжувати цілі, це дає ефективну стрільбу, як з місця, так і на ходу та під час подолання водних перешкод.

Про використання БМП-1ТС на фронті повідомив OSINT-акаунт у "Х" Weapons Illustrated. Він розмістив відео із нею.

Тактико-технічні характеристики БМП-1ТС:

Двигун — чотирьохкратний УТД-20, дизель,

Екіпаж — 3 людини, десант — 7 людей,

Максимальна швидкість — 65 км/год,

Максимальна швидкість на плаву — 7 км/год,

Загальні характеристики БМП-1ТС

Запас ходу — 550 — 600 км,

Озброєння — бойовий модуль "Спис" (30 мм автоматична гармата – ЗТМ-1 (2А72) на 300 снарядів, готових до застосування, 7,62 мм кулемет ПКТ на 2100 патронів, 350 готових до застосування, 30 мм автоматичний гранатомет КБА-117 (АГС-17) на 116 гранат, 29 готових до застосування, протитанковий комплекс "Бар’єр" 2ПУ, 4 ракети, димові гранати – система 902В "Хмара")

Навісний перфорований протикульовий захист забезпечує захищеність від боєприпасів Б32 калібрів 7,62*54 мм (790 кг), 12,7*108 мм (1024 кг) та 14,5*114 мм (1144 кг) по всім проєкціям.

Подолання перешкод БМП-1ТС

Раніше "Телеграф" розповідав про загальну суму військової допомоги, наданої Україні від США цьогоріч. Це здебільшого були технології, які не передавалися раніше. Частина переданого не враховувалась в загальну суму, адже не повідомлялось скільки точно одиниць було передано. Наприклад, це стосується снарядів для HIMARS.