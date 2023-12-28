Мільйоном снарядів не обмежились: скільки військової допомоги США надали Україні у 2023

Підсумки підбили на основі звітів Пентагону

За підрахунками експертів Defense Express за 2023 рік Сполучені Штати Америки виділили для озброєння України 23 мільярди доларів. Цьогорічна сума на 1,8 млрд більша за торішню.

Про це повідомляє інформаційно-консалтингове агентство Defense Express. Зазначається, що лише останній пакет допомоги від США був на суму 250 млн доларів.

За підрахунками експертів, у контексті 2023 року йдеться про сотні одиниць бронетехніки, понад 1 мільйон снарядів тощо. До прикладу в останньому пакеті військової допомоги були боєприпаси до тих систем, що вже передані ЗСУ, — ракети до NASAMS, ПЗРК Stinger, ПТРК TOW, HIMARS, 155- та 105-мм боєприпаси тощо. Також у ньому містились компоненти для систем протиповітряної оборони, що, ймовірно, відсилає до проєкту FrankenSAM.

Гроші були виділені, як пише Defense Express, за програмою президентського вилучення (PDA), адже кошти за програмою USAI, коли зброя замовляється у виробників, закінчилися ще у листопаді цьогоріч.

Не всю допомогу можна підрахувати

Цьогоріч Україна отримала, згідно зі звітами Міноборони США, абсолютно нові системи, які раніше не передавалися. До таких належать ЗРК VAMPIRE для знищення саме "шахедів", а також далекобійні ракети ATACMS, танки Abrams чи БМП Bradley.

І вказуються лише ті показники, які мають конкретний кількісний параметр, адже у більшості позицій з пакетів допомоги він відсутній. Тому за завісою залишається, скільки українські оборонці отримали боєприпасів до HIMARS, протирадіолокаційних ракет HARM. Так сам і високоточне озброєння, яке містить перелік різноманітних засобів таких, як JDAM-ER та ATACMS.

Надання ППО

Відомо, що за 2023 рік додаткове замовлення на ЗРК NASAMS від США залишилось конкретизованим — 4 комплекси. Цьогоріч вони були додатково замовлені за програмою USAI до 8 одиниць замовлених та частково переданих у 2022 році.

Україна отримала 400 ПЗРК Stinger, які додано до переданих торік 1600. Кількість РЛС для ППО зросла вдвічі — з 10 до 21.

У 2023 Україні було передано ще один HIMARS. Тепер таких систем на нашому озброєнні 39.

Артилерія та снаряди для неї

Щодо артилерії, то було додатково передано ще 56 одиниць 155-мм артсистем (загалом 198), до яких надійшло 2300 високоточних, 996 тисяч звичайних снарядів, а також 31 тисячу снарядів дистанційного мінування RAAM. Було передано 36 одиниць 105-мм гаубиць (загалом 72), до них 620 тисяч боєприпасів.

Ба більше, надходили боєприпаси до радянських артилерійських систем:

10 тисяч у калібрі 203-мм;

155 тисяч — 152-мм;

40 тисяч — 130-мм;

20 тисяч — 122-мм;

10 тисяч боєприпасів — до "Граду".

Протягом цього року США передали Україні 17 мінометів 120-мм калібру, 112 — 81-мм, 48 — 60-мм, до яких 255 тисяч мін.

А також ЗСУ отримали 16 додаткових контрбатарейних радарів.

Бронетехніка

Цьогоріч наша держава отримала 31 танк Abrams, 190 БМП Bradley, 100 БТРів M113 (у 2022 році 200), 189 Stryker та 23 MRAP (торік 500) і ще 800 HMMWV (до 1200 переданих раніше).

Також ЗСУ тепер мають на озброєнні 1500 Javelin та 44 000 інших протитанкових систем (ймовірніше гранатомети типу AT4). А до ПТРК TOW надійшло 7500 ракет. Набоїв до стрілецького озброєння, які отримала Україна від США у 2023 році, становила 296 мільйонів.

Раніше "Телеграф" писав, що Сполучені Штати Америки запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати на користь України 300 млрд доларів заморожених російських активів. Цей план союзники поспішають узгодити до другої річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого.