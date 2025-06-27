Хронологія війни – день 1220: росіяни тиснуть на фронті та запускають дрони

27 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі пʼятниця, 27 червня 2025 року. Окупанти продовжують тиснути практично по всій лінії фронту, але основні ресурси стягнули на Покровський напрямок. Минулої доби там сталося 39 бойових зіткнень зі 139. Також не припиняють атаки з повітря.

Як проходить 1220-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 27 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:05 Окупанти підняли в небо МіГ-31К, фіксувався пуск двох ракет "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова.

01:00 Вибухи лунали у Києві та на Чернігівщині, йде відбиття повітряної атаки.

00:00 Декілька груп дронів зафіксовано над Україною. Вибухи пролунали на Миколаївщині, Чернігівщині та Київщині.

Напрямки руху дронів від Повітряних Сил

Про те, що відбувалося 24 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1217: росіяни вдарили балістикою по Дніпру і тиснуть під Покровськом

З ситуацією в Україні 25 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1218: Україні прогнозують важке літо, а Трамп зустрівся із Зеленським

Про новини та події 26 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1219: новий обмін полоненими з Росією та складана ситуація під Покровськом