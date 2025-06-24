Хронологія війни – день 1217: росіяни тиснуть під Покровськом та обстрілюють Одеську область

24 червня Телеграф продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі вівторок, 24 червня 2025 року. Бойові дії на фронті продовжуються з колишньою інтенсивністю, а окупанти не припиняють робити спроби прорватися на Покровському напрямку, проте поки що їм вдається лише повільно просуватися, втрачаючи при цьому сотні солдатів. Щодня на полі бою відбувається близько 130 бойових зіткнень, з яких близько третини саме на Покровському напрямку, тяжкими також залишаються Торецьке та Лиманське.

Як проходить 1217-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Харків атакували ударні безпілотники росіян. За попередніми даними, ворог намагався атакувати лікарню та цивільне підприємство в одному з районів.

01:00 За даними Повітряних сил, кілька груп БПЛА фіксуються на межі Сумської, Полтавської та Чернігівської областей. Рухаються курсом на захід.

00:00 Росіяни знову запустили безпілотники. Кілька одиниць знаходиться на Київщині, а ще близько 25 — на Одещині.

З ситуацією в Україні 21 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1214: Росія вдарила по Кременчуку, а Трамп вигадав "прогрес" у досягненні миру в Україні

Про новини та події 22 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1215: удари по Ірану та "літній наступ" росіян

Про те, що відбувалося 23 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1216: масований удар по Києву та складна ситуація на фронті