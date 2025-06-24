Росія вбила трьох людей на Сумщині, з-під завалів витягли тіло дитини: фото та відео наслідків атаки (оновлено)

Росія продовжує вбивати українських дітей

Росіяни вдарили по Сумській області, вбивши трьох людей, зокрема й 8-річну дитину. Близько опівночі 24 червня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по одному з сіл Верхньосироватської громади Сумського району — з'явилися фото та відео наслідків російського терору.

Оновлено 7:50 У прокуратурі Сумської області розповіли, що загиблому хлопчику було 5 років. Також загинули 52-річний чоловік та 84-річна жінка. Серед шістьох постраждалих троє неповнолітніх — поранення отримали дві 17-річні дівчини та 12-річний хлопчик. Зруйновано сім житлових будинків, пошкоджено 22 будинки та шість автотранспортних засобів.

Як повідомила поліція області, тіло дитини деблокували з-під завалів зруйнованого будинку. Також загинули жінка та чоловік з різних родин.

Росіяни зруйнували будинки

На місці працює поліція

Російська армія пертворила житло людей на руїни

"Ще шестеро людей, з них троє дітей, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих шпиталізовано, їм надається необхідна допомога. У результаті атаки пошкоджено близько 30 житлових будинків та чотири авто. Виникла масштабна пожежа", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що рятувальникам вдалося витягти з-під завалів трьох людей. Внаслідок російського удару є масштабні руйнування в житловому секторі. На території шести приватних домоволодінь одночасно горіло близько 15 будівель. Всі пожежі ліквідували рятувальники.

Рятувальники оперативно загасили пожежі

Як повідомляв "Телеграф", у Харкові вночі на 24 червня прогриміли вибухи. Місто атакували російські ударні безпілотники, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, лікарню та цивільне підприємство, виникла пожежа, є постраждалий. Загалом у місті нарахували не менше шести вибухів.