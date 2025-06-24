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Росія вбила трьох людей на Сумщині, з-під завалів витягли тіло дитини: фото та відео наслідків атаки (оновлено)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Наслідки удару по житлових будинках Новина оновлена 24 червня 2025, 07:52
Наслідки удару по житлових будинках. Фото ДСНС України

Росія продовжує вбивати українських дітей

Росіяни вдарили по Сумській області, вбивши трьох людей, зокрема й 8-річну дитину. Близько опівночі 24 червня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по одному з сіл Верхньосироватської громади Сумського району — з'явилися фото та відео наслідків російського терору.

Оновлено 7:50 У прокуратурі Сумської області розповіли, що загиблому хлопчику було 5 років. Також загинули 52-річний чоловік та 84-річна жінка. Серед шістьох постраждалих троє неповнолітніх — поранення отримали дві 17-річні дівчини та 12-річний хлопчик. Зруйновано сім житлових будинків, пошкоджено 22 будинки та шість автотранспортних засобів.

Як повідомила поліція області, тіло дитини деблокували з-під завалів зруйнованого будинку. Також загинули жінка та чоловік з різних родин.

Атака на Сумщину 24.06.2025
Росіяни зруйнували будинки
Поліція на місці удару РФ по Сумщині
На місці працює поліція
Наслідки удару РФ по Сумській області 24 червня 2025
Російська армія пертворила житло людей на руїни

"Ще шестеро людей, з них троє дітей, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих шпиталізовано, їм надається необхідна допомога. У результаті атаки пошкоджено близько 30 житлових будинків та чотири авто. Виникла масштабна пожежа", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що рятувальникам вдалося витягти з-під завалів трьох людей. Внаслідок російського удару є масштабні руйнування в житловому секторі. На території шести приватних домоволодінь одночасно горіло близько 15 будівель. Всі пожежі ліквідували рятувальники.

Рятувальники гасили пожежі та розбирали завали на Сумщині, яку атакувала РФ
Рятувальники оперативно загасили пожежі

Як повідомляв "Телеграф", у Харкові вночі на 24 червня прогриміли вибухи. Місто атакували російські ударні безпілотники, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, лікарню та цивільне підприємство, виникла пожежа, є постраждалий. Загалом у місті нарахували не менше шести вибухів.

Теги:
#Сумська область #Дитина #Жертви #Атака #Безпілотники