Не мають стратегічного потенціалу: експерт оцінив російські казки про "літній наступ"

Росіяни не здатні зараз наступати по всьому фронту, вони спробують зосередитися на кількох напрямках

Російський режим розповідає казки про "наступальні операції" влітку, але росіяни не мають стратегічного потенціалу для великих наступальних операцій. Вони не будуть влаштовувати великих наступів до осені, коли в них з'являться більш-менш боєздатні обмежені контингенти свіжомобілізованих.

Про це сказав колишній Голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж у коментарі "Телеграфу". Генерал вважає, що росіяни не здатні зараз наступати по всьому фронту, вони спробують зосередитися на кількох напрямках.

"Вони не можуть наступати по всьому фронту. Але вони намагаються шукати слабкі місця, в тому числі альтернативні. Стратегічний, зрозуміло, Покровський напрямок: є чітка позиція Путіна пробити цей напрямок, пройти шляхом "Константиновка — Краматорськ — Слов'янськ", захопити, але з Покровського, Новопавлівського, Краматорського, та Торецького напрямку намагання були багато місяців – і це не відбулося", – пояснив він.

Маломуж додав, що окупанти намагалися пробитися в інших місцях, звідти й бої в Сумській області. Відступ Збройних сил України з Курщини вивільнив 50-55 тисяч одиниць живої сили у росіян, які вони спробували задіяти для прориву на Сумщину.

"І вони рушили на Сумську область. Єдиний формат, де ми їх відтягуємо — це наш плацдарм у 90 квадратних кілометрів на території Курщини, де ми відтягуємо 12-15 тисяч вояків, які воювали проти наших військ на Курщині. Всі інші були переміщені на Сумщину, мало того, частину намагалися перекинути з Покровського напрямку, щоб швидко провести таку операцію — підтягнутися до Сум та влаштувати масовані атаки на саме місто. Ми дійсно на першому етапі відійшли по ряду секторів, але тепер уже ми опанували ситуацію, наростили резерви, це дозволило нам наступати на Андріївку і потіснити росіян біля Юнаківки", – зазначив експерт.

За його словами, зараз усе зводиться до того, що росіяни намагатимуться наступати на сході, в Донецькій області, щоб витіснити Збройні сили України з Донеччини. Часів Яр, Торецьк, Новопавлівка, Покровськ – саме там окупанти будуть намагатися взяти стратегічну ініціативу, но навіть це буде для них важким завданням, оскільки ЗСУ добре окопалися. На наступ по всьому фронту росіяни зараз не здатні.

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що успішна операція в Курській області зірвала масштабні плани росіян щодо наступу і змусила противника передислокувати низку своїх сил. Наразі українські військові контролюють частину території у Курській області, а у Сумській їм вдалося стабілізувати ситуацію.

Зазначимо, попри те, що російський наступ триває майже на всій лінії фронту, окупанти втрачають величезну кількість людей. Так, російська армія демонструє поступ, проте він дуже повільний. За нинішніх темпів повністю захопити Україну їй вдасться через багато десятків років ціною багатомільйонних втрат. Щоправда, 72-річний Путін до цього вже не доживе.