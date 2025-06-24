Не имеют стратегического потенциала: эксперт оценил российские сказки о "летнем наступлении"

Россияне не способны сейчас наступать по всему фронту, они попытаются сосредоточиться на нескольких направлениях.

Российский режим рассказывает сказки о "наступательных операциях" летом, но россияне не имеют стратегического потенциала для больших наступательных операций. Они не будут устраивать больших наступлений до осени, когда у них появятся более или менее боеспособные ограниченные свежемобилизованные контингенты.

Об этом сказал бывший глава службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в комментарии "Телеграфу". Генерал считает, что россияне не способны сейчас наступать по всему фронту, они попытаются сосредоточиться на нескольких направлениях.

"Они не могут наступать по всему фронту. Но они пытаются искать слабые места, в том числе альтернативные. Стратегическое, разумеется, Покровское направление: есть четкая позиция Путина пробить это направление, пройти по пути "Константиновка — Краматорск — Славянск", захватить, но с Покровского, Новопавловского, Краматорского и Торецкого направления попытки были много месяцев — и этого не произошло", — пояснил он.

Маломуж добавил, что оккупанты пытались пробиться в других местах, отсюда и бои в Сумской области. Отступление Вооруженных сил Украины с Курщины высвободило 50-55 тысяч единиц живой силы у россиян, которые они попытались задействовать для прорыва в Сумскую область.

"И они двинулись на Сумскую область. Единственный формат, где мы их оттягиваем — это наш плацдарм в 90 квадратных километров на территории Курщины, где мы оттягиваем 12-15 тысяч солдат, которые воевали против наших войск на Курщине. Все остальные были перемещены на Сумщину, мало того, часть пытались перебросить с Покровского направления, чтобы быстро провести такую ​​операцию — подтянуться под Сумы и устроить массированные атаки на сам город. Мы действительно на первом этапе отошли по ряду секторов, но теперь уже мы овладели ситуацией, нарастили резервы, это позволило нам наступать на Андреевку и потеснить россиян возле Юнаковки", – отметил эксперт.

По его словам, сейчас все сводится к тому, что россияне будут пытаться наступать на востоке, в Донецкой области, чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины с Донетчины. Часов Яр, Торецк, Новопавловка, Покровск – именно там оккупанты будут пытаться взять стратегическую инициативу, но даже это будет для них трудной задачей, поскольку ВСУ хорошо окопались. На наступление по всему фронту россияне сейчас не способны.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский заявил, что успешная операция в Курской области сорвала масштабные планы россиян по наступлению и заставила противника передислоцировать ряд своих сил. В настоящее время украинские военные контролируют часть территории в Курской области, а в Сумской области им удалось стабилизировать ситуацию.

Отметим, что, несмотря на то, что российское наступление продолжается почти на всей линии фронта, оккупанты теряют огромное количество людей. Да, российская армия демонстрирует продвижение, однако оно очень медленное. При нынешних темпах полностью захватить Украину ей удастся спустя многие десятки лет ценой многомиллионных потерь. Правда, 72-летний Путин до этого не доживет.