Украинский защитник утверждает, что ВСУ сдерживают попытки наступления врага

Украинские подразделения в Сумской области постепенно оттесняют оккупантов, держа ситуацию под контролем. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам Главы государства, Сырский доложил о ситуации на фронте, в частности, на Покровском направлении, Курской операции и приграничных Сумщинах.

"Был сегодня доклад Главкома Сырского – фронт и прежде всего Покровское направление, Курская операция, приграничье Сумщины. Спасибо вам! Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению", – отметил президент.

Заявление военного: "Все под контролем, наступление противника остановлено"

Наши источники в боевых подразделениях сообщили, что, несмотря на широкомасштабные наступательные действия противника на Сумском и Днепропетровском направлениях, ситуация полностью контролируема: "Вражеское наступление было успешно остановлено, и наши войска уже перешли к контрнаступательным действиям".

По словам военного, сейчас очень важно не давать шансов вражеской пропаганде и доносить до всех украинцев, что ВСУ сдерживают наступления РФ, держат ситуацию под контролем, и так будет и дальше.