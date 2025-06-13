"ЗСУ тримають ситуацію під контролем на Сумщині" - військовий

Український захисник стверджує, що ЗСУ стримують спроби наступу ворога

Українські підрозділи на Сумщині поступово відтісняють окупантів, тримаючи ситуацію під контролем. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами Глави держави, Сирський доповів про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському напрямку, Курській операції та прикордонні Сумщини.

"Був сьогодні доклад Главкома Сирського – фронт і передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту і офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу", – зазначив президент.

Заява військового: "Все під контролем, наступ противника зупинено"

Наші джерела в бойових підрозділах повідомили, що попри широкомасштабні наступальні дії противника на Сумському та Дніпропетровському напрямках, ситуація повністю контрольована: "Ворожий наступ було успішно зупинено, і наші війська вже перейшли до контрнаступальних дій".

За словами військового, нині дуже важливо не давати шансів ворожій пропаганді та доносити до всіх українців, що ЗСУ стримують наступи РФ, тримають ситуацію під контролем, і так буде й надалі.