Хронология войны – день 1220: россияне давят на фронте и запускают дроны

27 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре пятница, 27 июня 2025 года, оккупанты продолжают давить практически по всей линии фронта, но основные ресурсы стянули на Покровское направление. За прошедшие сутки там произошло 39 боевых столкновений из 139. Также не прекращают атаки с воздуха.

Как проходит 1220-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 27 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:05 Оккупанты подняли в небо МиГ-31К, фиксировался пуск двух ракет "Кинжал" в направлении Староконстантинова.

01:00 Взрывы раздавались в Киеве и Черниговской области, идет отражение воздушной атаки.

00:00 Несколько групп дронов зафиксировано над Украиной. Взрывы раздались в Николаевской, Черниговской и Киевской областях.

Направления движения дронов от Воздушных Сил

О том, что происходило 24 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1217: россияне ударили баллистикой по Днепру и давят под Покровском

С ситуацией в Украине 25 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1218: Украине прогнозируют тяжелое лето, а Трамп встретился с Зеленским

О новостях и событиях 26 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1219: новый обмен пленными с Россией и сложная ситуация под Покровском