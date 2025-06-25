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Хронология войны – день 1218: Украине прогнозируют тяжелое лето, а в России громкая ночь

Автор
Геннадий Лубенец
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Продолжается 1218 день полномасштабной войны России против Украины.
Продолжается 1218 день полномасштабной войны России против Украины.

24 июня Телеграф продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре среда, 25 июня 2025 года. Оккупанты продолжают оказывать давление на украинских защитников по всей линии фронта, но наиболее тяжелым остается Покровское направление. Впрочем, в НАТО считают, что российское "летнее наступление" будет проходить в Сумской области и, в меньшей мере, в Запорожской.

Как проходит 1218-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 25 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В России фиксируют масштабный налет дронов на ряд городов. Сообщается, что в Таганроге был прилет на заводе по производству дронов.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

О новостях и событиях 22 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1215: удары по Ирану и "летнее наступление" россиян

О том, что происходило 23 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1216: массированный удар по Киеву и сложная ситуация на фронте

С ситуацией в Украине 24 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1217: россияне ударили баллистикой по Днепру и давят под Покровском

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#Украина #Россия #Война